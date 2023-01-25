MHP'li eski vekilin ağabeyi ve yengesi ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Doğukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Dedeoğlu çiftinden haber alamayan yakınları, anahtarla girdikleri evde çifti hareketsiz halde bulan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

69 yaşındaki Metin Dedeoğlu ve 72 yaşındaki Naciye Dedeoğlu çiftinin cesetleri, savcılık incelemelerinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Metin Dedeoğlu'nun MHP 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi.(AA)