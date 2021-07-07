MHP'li Emniyet Müdürüne Sudan sürgünü

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı. Kararda 33 ile yeni emniyet müdürü atandığı belirtildi.

Pasif görev ya da sürgün sayılabilecek görevlerden birine atanan emniyet müdürlerinden birisi de MHP'li olduğunu her fırsatta belli eden Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper. Alper Sudan'a İçişleri Bakan Müşaviri olarak atandı.

'Olanda hayır vardır'

Yeni görevi için ‘hepimize hayırlı olsun’ diyen Alper, “Sudan’a gidiyorum. Yüce devletimizin verdiği her karar başımızın üzerinde. Trabzon Emniyet Müdürlüğü şerefli bir görevdi. Uluslararası dış bir ülkede, temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu anlamda ben Sudan Büyükelçimiz İrfan Neziroğlu’nun da Trabzonlu olmasından dolayı çok mutluyum” dedi.



Alper, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sudan’da büyükelçilikte görev yapmak gurur bizim için. Gönlümüz Trabzon’da olacak. Bu görevi veren bütün büyüklerime şükranlarımı sunuyorum. Olanda hayır vardır.”

Andımız, asenalar, alperler

AKP ve MHP'nin ayrı düştüğü Andımız tartışması sırasında yapılan operasyona "andımız" adını vermekten çekinmeyen Alper, Karabağ'daki çatışmalar sırasında "Onlarca hilal bıyıklı bozkurtum da, ‘Sayın müdürüm bizi ne zaman Karabağ’a gönderecek?’ diye bekliyorlar” ifadeleri kullanmıştı.

Alper katıldığı bir düğünde şöyle konuşmuştu:

“Karabağ’ın göbeğinde Türk’ün Bayrağını, Türk’ün Sancağını dikmek üzere hazır bekliyorlar. Özel Harekat öyle bir şubedir ki buradaki yiğitler, buradaki aslanlar, şimşek gibi çakar, sel gibi coşar, huduttan hududa yol bulup koşar. Cepheden cepheye de yeri geldiği zaman sorar. Tarık Bin Ziyad’ın gemileri yakıp arkasına bakmadığı gibi benim koçyiğitlerim de arkasına bakmadan sadece ve sadece kendilerine verilen hedefe korkusuzca, cesurca, yürekli şekilde, bir aslan gibi giden hilal bıyıklı Bozkurt’lardır. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Bu evlilik de hayırlı olsun. Bu evlilikten doğacak, Asenalar, Alperenler de bizden sonra bayrağı dalgalandıracaktır inşallah.”