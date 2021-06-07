MHP'li belediyeye 'olmayan' mehteran takımına gri pasaport soruları

Adana'da MHP'li Karataş Belediyesi'nin "olmayan" mehteran takımı ve halk oyunları ekibine alınan gri pasaportlarla yurtdışına gönderdiği 30 kişiden 20'sinin geri dönmediği ortaya çıkmıştı.

CHP Karataş İlçe Örgütü konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi ve belediyeyi sözkonusu mehteran takımının kimlerden oluştuğunu açıklamaya çağırdı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın da konuyla ilgili bir soruşturma başlatıp başlatmadığı da soruldu.

CHP Karataş İlçe Başkanı Cengiz Şimşek, “Aynı olay Cumhur İttifakı dışında kalan belediyelerde olsaydı İçişleri Bakanlığı bu belediye başkanları hakkında ne tür işlemler yapardı” diye sordu.

Şimşek yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan araştırmada Karataş Belediyesi’nin bağlı “olmayan” mehteran takımı ve halk oyunları ekibiyle yurt dışına giden 30 kişiden 20’sinin dönmediğinin tespit edildiğini söyledi.

Şimşek, “Yurt dışı gezisi olarak planlanan ve ilçemizi tanıtmaya yönelik yapılan bu girişimde ne yazık ki Karataş Belediyemize bağlı mehteran katımı ve halk oyunları ekibi bildiğimiz kadarıyla bulunmamaktadır. Yani olmayan mehteran takımıyla yurt dışına 20 kişiyi vizesiz olarak gri pasaportla ihraç etmişler. Karataş Belediye Başkanlığı ısrarla Karataş’ı tanıtmak amacıyla mehteran takımı ve halk oyunları ekibi olduğunu beyan etmektedir. Bu mehteran ekibi ve halk oyunları ekibi Karataş’ta yaşayan insanlardan oluşturulmuş olsaydı Başkan’ın bu samimiyetine inanırdık. İddia edilen mehteran veya halk oyunları ekibi var mıdır? Varsa da kimlerden oluşmaktadır? Bu aşamadan sonra isimleri kamuoyuna açıklamak Başkanın görev ve sorumluluğu altındadır” dedi.

kucuksaat.com'un aktardığına göre Şimşek İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi H.Nail Atay’ın 22.04.2021 tarih ve 1868 sayılı resmi yazısındaki saptamalara dikkati çekti ve tüm kamuoyunun gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini vurguladı.

Şimşek, Karataş Belediye Başkanına şu soruları yöneltti:

“Karataş Belediyesi bünyesinde mehteran takımı ve halk oyunları ekibi var mıdır? Varsa ne zamandan beri kurulmuştur, kimlerden oluşmaktadır?

İçişleri Bakanlığı tarafından Karataş Belediyesi’nde idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa hangi aşamadadır

Karataş Belediyesi tarafından resmi makamlara verilen yazılarda gri pasaport alımıyla ilgili 30 kişilik isim listesi verilmiş midir? Verilmişse bu isimler kimlerdir?

Bu işleri organize ettiği iddia edilen şirketin ismi ve yetkilileri kimlerdir?

Karataş Belediyesi bu gezilerle alakalı olarak ısrarla ve defalarca meclis kararı almıştır. Bu meclis kararlarının alınmasında, organizasyon şirketinin ısrarlı talepleriyle mi alınmıştır?

Çünkü Karataş Belediye Meclisi 08.08.2019 tarihinde Yunanistan’ın Paralia kentine, 03.10.2019 tarihinde Bosna Hersek, Saraybosna, Mostar ve Macaristen/Budapeşte kentine, 03.12.2020 tarihinde Çek Cumhuriyeti Prag ve Montenegro (Karadağ) Podgorico kentine, 07.01.2021 tarihinde Sırbistan Belgrad ve Çek Cumhuriyeti Prag kentine, yine 01.04.2021 tarihinde Sırbistan Belgrad ve Çek Cumhuriyeti Prag kentine tanıtım için meclis kararı alınmıştır.

2019 yılında yapılan bu yurt dışı gezilerinin dönüşünde, Karataş Belediye Başkanı geri dönmeyenlerle ilgili olarak resmi makamlara bir bilgi vermiş midir? Aynı olay Cumhur ittifakı dışında kalan belediyelerde olsaydı İçişleri Bakanlığı bu belediye başkanları hakkında ne tür işlemler yapardı?”