MHP’li Belediye Meclis üyesi Saral silahlı saldırıda öldürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Gölcük Belediyesi’nin MHP'li Meclis Üyesi Murat Saral silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

AA’nın aktardığına göre Hisareyn Merkez Mahallesi Kınalı Sokak'ta Murat Saral ile A.İ.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U, tabancayla ateş açarak Saral'ı yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saral, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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