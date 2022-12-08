MHP’li belediye BİM şubesini mühürledi

İktidar ve BİM arasındaki gerilim sürüyor. Mersin'de Toroslar Belediyesi, BİM marketlere ait bir şubeyi mühürleyerek faaliyetini durdurdu.

Birgün'den Abidin Yağmur'un haberine göre belediye, “Verilen süre içerisinde çalışma ruhsatı almayan ve işletmeye uygun olmayan işyerleri hakkında yasal müeyyide uygulayarak, haksız kazanca taviz vermiyoruz” açıklaması yaptı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, zabıta ekiplerinin 'fahiş fiyat ve haksız kazanç sağlayanlar'a karşı denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Yılmaz, “Zabıta ve ruhsat denetim ekiplerimiz, bu kapsamda uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle Yusuf Kılıç Mahallemizdeki bir zincir marketi mühürleyerek faaliyetini durdurmuştur. Bu denetimleri, vatandaşlarımızın alışverişlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapmaları için gerçekleştirmekteyiz. Haksız kazanç sağlayanlara asla fırsat verilmeyecektir” dedi.