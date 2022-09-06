MHP'li Belediye Başkanı'nın makam aracına silahlı saldırı

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Koçak Köy yolunda meydana gelen olayda, MHP'li Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir idaresindeki makam aracına ormanlık alandan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi.

Silahlı saldırıda Özdemir, cam kesiği sonucu kolundan yaralandı. Araçta yanında bulunan MHP İl Genel Meclis üyesi Ünal Ümay ise ateşli silah saldırısı sonucu kafa bölgesinden yaralandı.

Özdemir, aracı ile yoluna devam ederek 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. Erbaa İsmet Paşa Mahallesi'nde yaralı Ünal Ümay sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ümay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.