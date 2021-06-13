MHP'li belediye başkanı, kendini savunmak isterken rüşveti itiraf etti

MHP’li Kırşehir Özbağ İlçe Belediye Başkanı Rasim Arazay, inşaat mühendisi Kasım Uygur’un kendisi ve belediye yönetimi hakkında ortaya attığı iddialara cevap vermek isterken galeri ruhsatı isteyen Kasım Uygur’dan “iki üç dükkân” istediğini itiraf etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Arazay yaptığı açıklamada, “Bahçeydi, imar tadilat çalışmamızla biz oraya imar verdik. Yani galeri ruhsatı istedi bizden, ben de burda Kasım Uygur’a şaka olarak dedim ki; ‘Biz galeri ruhsatı vermiyoruz ki.’ Burada kendi konuşuyor kendi söyledi, ‘Biz de belediyeye iki üç dükkân ver’ diye zorluyoruz şaka esnasında, gülüyoruz, oynuyoruz” dedi.

Daha önce Kasım Uygur, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, "Özbağ Belediyesi'ne para ya da malzeme verenlerin ruhsatlarını onaylıyorsun da ev yapmak isteyenlerin, dükkan yapmak isteyenlerin ruhsatını neden vermiyorsun? Ruhsat almak için resmi ya da gayrıresmi para mı vermek lazım? Ruhsat isteyenlerden 'Belediye'nin yapmaya çalıştığı taziye evi ya da belediye binasına para verin' diyerek para almak rüşvet sayılmıyor mu? İmara uygun yere ruhsat vermek için 'yardım-bağış' adı altında para almak rüşvettir. Madem imara uygun para almadan vermemek suç, imara uygun değilse para alarak ruhsat vermek de suç" demişti.