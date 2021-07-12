MHP'li belediye başkanı istifa etti

Aydın'ın Karacasu ilçesinin MHP'li belediye başkanı Zeki İnal "sağlık nedenleri dolayısıyla" görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İnal, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili Karacasulular, sağlık nedenlerim dolayısıyla ailem ile birlikte aldığımız karar sonucu teveccühünüz ile geldiğim Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ailemin ve Genel Başkanımız Türkmen Beyi Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ’nin her daim emrinde olacağım. Saygılarımla" açıklamasını yaptı.