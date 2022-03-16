MHP'li belediye, arsa satışı için 'FETÖ' şartını kaldırdı

Arsa satmak için peş peşe ihale düzenleyen AKP’li Konya Büyükşehir ile MHP’li Aliağa belediyelerinden yeni arsa satışları ilan edildi. MHP’li Aliağa Belediyesi, önceki ihaleye koyduğu, 'FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ilişkisi olanlar katılamaz' şartına yeni ihalede yer vermedi.

OdaTV'de yer alan habere göre İzmir Aliağa Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yeni arsa satışı ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı. Aliağa Belediyesi Aliağa Mahallesi 575 ada 37 parselde bulunan 17 bin metrekarelik arsayı, 24 Mart 2022 tarihinde düzenleyeceği ihale ile satacak. Aliağa Körfezi’ni kuş bakışını gören yükseltide yer alan söz konusu arazi için Belediye 64 milyon 385 bin 440 TL tahmini bedel belirledi.

İhaleye katılma şartı değiştirildi

Aliağa Belediyesi’nin, 9 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı ilanla satışa çıkardığı, 5 ayrı parsel de Aliağa Mahallesi’ndeydi. Belediye söz konusu 5 parsel için toplam 25 milyon 662 bin 740 TL tahmini bedel belirlemişti. MHP’li Aliağa Belediyesi’nin 5 ay önceki arsa satışına, 'FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ilişkisi olanlar katılamaz' maddesi koymuştu. “İhaleye Katılabilme Şartları” başlığı altında düzenlenen söz konusu maddede şöyle denilmişti:

“FETÖ ve diğer terör örgütleri ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma ve kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamazlar.”

Aliağa Belediyesi’nin son arsa satışı ilanında ise söz konusu şarta yer verilmedi.

Konya Büyükşehir'den satılık 4 arsa daha

En çok arsa satışı ilanı yayımlayan AKP’li belediyeler arasında, Konya Büyükşehir Belediyesi ilk sıralarda yer alıyor. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla, Konya Büyükşehir Belediyesi 4 arsayı daha satışa çıkardı.

Belediye, Karatay Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan sanayi tesis alanı için 61 milyon 545 bin TL muhammen bedel belirledi. Selçuklu’da bulunan hobi bahçelerinden bir parseli daha satışa çıkaran Konya Büyükşehir Belediyesi, bu parsel için ise 21 milyon 600 bin TL muhammen bedel tespit etti.

Diğer iki parselle birlikte 4 parsel için belirlenen toplam muhammen bedel 99 milyon 145 bin TL oldu.