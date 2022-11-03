MHP'li başkana 'kaset' şantajı

Eski Mersin Erdemli AKP İlçe Başkanı ve halen MHP’li Erdemli Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Topçu, iddiaya göre WhatAspp hesabından, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan olduğunu yazan Aydan Saliev isimli kadın ile bir uygulama üzerinden görüntülü görüşme yaptı. Görüntülerde, Aydan Saliev isimli kadının soyunarak dans ettiği, Topçu’nun da çıplak durumda olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, Topçu’nun görüntülerini kaydeden Aydan Saliev, kendisine ulaştı. Genç kadın, görüntüleri Topçu’nun arkadaşlarına yayacağı yönünde tehdit etti. Saliev, Topçu’dan, ilk seferde 10 ve iki kez ise 5’er bin olmak üzere toplamda 20 bin lirayı hesabına aktarmasını sağladı.

Sözcü’den Ali Ekber Şen’in haberine göre, Mehmet Topçu, Bulgar uyruklu kadının ardı arkası kesilmeyen şantajına daha fazla dayanamayınca soluğu Erdemli Cumhuriyet Savcılığı’nda aldı. Topçu, savcılığa kendisinin - görüntülerinin de ekli olduğu dilekçe vererek şikâyetçi oldu. Bunun üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldı.