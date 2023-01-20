MHP'li başkana hapis cezası

Elazığ'da belediyenin açtığı iheleye girmek isteyen bir kişiyi engellemek isteyip darp ettiği iddiasıyla yargılanan MHP'li Yunus Bal ‘ihaleye fesat karıştırma' ‘cebir ve tehdit kullanmak' suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı..

Sözcü'nün haberine göre, AKP'li Elazığ Belediyesi, Hilalkent Mahallesi’nde bulunan park alanı içerisindeki taşınmazın Okçuluk Binicilik (Atlı Spor) spor dalı ile iştigal edilmek üzere kiralama ihalesine girmek için dört kişi dosya aldı.

İhale günü ihaleye katılmak için belediyeye gelen Aytaç A.'ya iddiaya göre belediye girişinde Sezai T., Yunus Bal ve kimliği belirlenemeyen şahısların “İhaleye girmeyeceksin” diyerek fiziki müdahalede bulundukları; özel güvenlik görevlileri ve polisler tarafından şahısları ayırmak amacıyla belediyenin güvenlik odasına götürülen Aytaç A.'ya, Yunus Bal tarafından kafasına telsizle vurularak darp ettiği ileri sürüldü.

'Beratıma karar verilmesini talep ediyorum'

MHP Elazığ İl Başkanı Bal, yaşanan olayla ilgili mahkemede verdiği ifade de iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı;

"Ben MHP merkez ilçe başkanıyım, belediyede partimize tahsisli odamız vardır. Ayrıca inşaat mühendisi olmam dolayısıyla belediyede rutin işlerim vardır. O gün rutin işlerim için belediyeye gittim. Orada bir arbede olduğunu gördüm. Görüntü inceleme tutanağında bariz belli olduğu üzere ben kavgayı ayırmaya çalışmaktaydım. Şahsın benden ilk ifadesinde şikayetçi değildi.

Sonrasından benden niye şikayetçi olduğunu bilmiyorum. Ben daha öncesinden müştekiyi tanımam. Kavgayı ayırmamın sebebi siyasetle uğraşmam ve topluma örnek bir kişilik olmak istememden dolayıdır. Metahan'ı daha öncesinden tanırım. Benle Sezai olay yerinde tesadüfen bulunmuşuz ancak onun orada olduğunu fark etmedim. Ben müştekiye telsizle vurmadım. Kavgayı ayırdığımız sırada çok sinkaflı küfürler oldu. Aytaç'a ‘bana niye küfür ediyorsun?' diye sitem ettim. İçeri odaya gidip telsizle vurmadım. Kavga anında beni karıştırarak vurduğumu düşünmüş olabilir. Üzerine atılı suçları kabul etmiyorum. Beratıma karar verilmesini talep ediyorum.”

4 yıl 2 ay hapis cezası

Verilen ifadelerin ardından Elazığ 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanıklar Yunus Bal, Sezai T., ve Metahan A. isimli kişilere ‘ihaleye fesat karıştırmak' ve ‘cebir ve tehdit kullanmak' suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.