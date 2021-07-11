MHP'li başkan hakkında suç duyurusunda bulunan meclis üyesinin işyeri kurşunlandı

Çorum’un İskilip ilçesinde eski MHP'li belediye meclis üyesi İsmail Suakıtıcı'ya ait işyerinin camları kurşunlandı. Suakıtıcı MHP'li İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında yolsuzluktan suç duyurusunda bulunan belediye meclis üyeleri arasında yer almıştı.

Cumhuriyet'ten Seyfettin Mete'nin haberine göre dün gece saat 01.30 civarlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından İskilip Belediye Meclis Üyesi İsmail Suakıtıcı'ya ait işyeri tüfekle kurşunlandı. İşyeri önünde park halinde bulunan M.S.'ye ait araca da tabancayla kurşun atıldı.

Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Suakıtıcı, yaptığı açıklamada “Dün gece yarısından sonra işyerime silahlı saldırı yapılmıştır. Emniyet saldırının faillerini bulmak için yoğun çalışma içerisindedir. Saldırı ile ilgili şahsımı arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten ve saldırıyı kınayan tüm eş dost akraba ve büyüklerime teşekkür ederim” dedi.

Ne olmuştu?

Çorum'un İskilip ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında yolsuzluk gerekçesiyle, Belediye Meclisi'nin 5 MHP’li ve 4 AKP'li üyesi tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.

Sülük hakkında tutulan müfettiş raporunda "Kamu kaynaklarının kullanılması hesap verilebilirliğine dair 5018 sayılı kanun tam olarak belediye tarafından kavranamamış. Temel ihale kanununa göre açık ihale yöntemine iki kez başvurulmuş pazarlık usulü yapılanlara ise gerekçe belirtilmediği gibi bazen ödeme durumu negatiflerde olduğu halde alım yapıldığı, 4734 No’lu kanuna göre kamu ihale kanununa uygun görüşü alınmadığı tespit edilmiştir" denilmişti. Raporda, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılarla ilgili yapılan çalışmaların yeterli titizlikle yürütülmediği, yıkım kararlarının uygulanmadığı, imar kirliliğine neden olunmasının Türk Ceza Kanunu’na göre suç olduğu kaydedilmişti.

MHP Çorum İl Başkanlığı Mayıs ayında yaptığı açıklamada İskilip Belediye Meclisi üyesi İsmail Suakıtıcı'nın diğer meclis üyeleri Mehmet Sözer ve Erol Kambur'la birlikte MHP'den ihraç edildiğini duyurmuştu.