MHP'li Akçay: Eski sisteme dönme arzusu siyasi gericiliktir

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye’nin, yaklaşık altı yıldır kaybolan yıllarını telafi ettiğini belirterek, “Eski sisteme dönme arzusu, siyasi gericiliktir. Polemiklerle, kısır çekişmelerle kaybedecek vaktimiz yok.” dedi.

Akçay, TBMM Genel Kurulunun, TBMM’nin açılışının 102’nci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemli toplantısında yaptığı konuşmada, “16 Nisan 2017 Anayasa referandumuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletimizin yüksek takdiriyle kabul edilmiştir. Bu yeni sistemle yürütmede yüzde 50’den fazla yüksek bir temsiliyet sağlanarak milli irade güçlü bir şekilde tahkim edilmiştir." dedi.

Akçay, şunları kaydetti:

"Mühür vurulmuş; vesayet odakları, darbeler ve hükümet krizleriyle yaşanan istikrarsızlıklar tarihin tozlu raflarına kaldırılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin iç ve dış politikadaki atılımlarının yolunu açmıştır. Türkiye ‘Yurtta barış dünyada barış’ parolasıyla, sorunlara mahkum değil hakim bir şekilde, küresel ve bölgesel istikrarın garantörü konumuna gelmiştir. Türkiye, yaklaşık 6 yıldır kaybolan yıllarını telafi etmektedir. Eski sisteme dönme arzusu, siyasi gericiliktir. Polemiklerle, kısır çekişmelerle kaybedecek vaktimiz yok. Sen, ben, öteki, beriki demenin kimseye faydası yok. Temel milli konularda, Türkiye’ye yönelik tehdit ve tehlikelere karşı kenetlenerek büyük hedeflere doğru omuz omuza yürümeliyiz."