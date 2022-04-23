MHP'li Akçay: Eski sisteme dönme arzusu siyasi gericiliktir

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye’nin, yaklaşık altı yıldır kaybolan yıllarını telafi ettiğini belirterek, “Eski sisteme dönme arzusu, siyasi gericiliktir. Polemiklerle, kısır çekişmelerle kaybedecek vaktimiz yok.” dedi.
Akçay, TBMM Genel Kurulunun, TBMM’nin açılışının 102’nci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemli toplantısında yaptığı konuşmada, “16 Nisan 2017 Anayasa referandumuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletimizin yüksek takdiriyle kabul edilmiştir. Bu yeni sistemle yürütmede yüzde 50’den fazla yüksek bir temsiliyet sağlanarak milli irade güçlü bir şekilde tahkim edilmiştir." dedi.
Akçay, şunları kaydetti: