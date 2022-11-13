MHP’li 5 ilçe başkanı istifa etti

Diyarbakır'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan ve MHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, yargılandığı davada hakkında beraat kararı verildi.

Kayaalp, tahliye edildikten sonra yeniden il başkanı olmak için harekete geçti. MHP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın da kente gelerek, bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, MHP Sur İlçe Başkanı Cemal Ayla, Yenişehir İlçe Başkanı Yılmaz Kayaalp, Çermik İlçe Başkanı Veysi İpek, Dicle İlçe Başkanı Mehmet Orbay ve Lice İlçe Başkanı Hamza Yılmaz, Kayaalp’in yeniden il başkanı olması taleplerini Yalçın’a iletti. Ancak talep kabul edilmedi. 5 ilçe başkanı bunun üzerine istifa etti.

5 ilçe başkanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte ziyarette bulunan Edip Semih Yalçın’ın istismarla suçlandığı için görevden alınan Cihan Kayaalp'in durumuna değinilmediğine işaret edildi. Kayaalp’in yerine atanan yeni il başkanının başarısız olduğu belirtilen açıklamada, “İlimize ziyarette bulunan Teşkilat Başkanımız Edip Semih Yalçın'ın aylardır Diyarbakır'daki teşkilatlarımız üzerine kopan kıyametlere hiç değinmemesi ayrıca vicdanımızı sızlatmıştır. Yeni atanan il başkanı ve il yönetimi gerek siyasi deneyimi, gerekse eğitim seviyesinin MHP'yi getirdiğimiz noktada tutamayacağı kanaatine vardık. İl başkanı olarak atanan arkadaşımız, Ergani gibi bir ilçeyi dahi yönetememişken, hakkında sayısız şikayet ve şaibelerin olduğu ortadayken, bu durumun bugüne kadar titizlikle yaptığımız çalışmalara gölge düşüreceği hasıl olmuştur. Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey efendiye olan bağlılığımız, davamıza olan inancımız tamdır. Ancak yeni atanan yönetim ve Ankara'daki destekçileri görevde olduğu sürece herhangi bir görev almayacağımızı belirtir, önümüzdeki günlerde istifamızın detaylı nedenlerini belgeleriyle birlikte kamuoyuna açıklayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.