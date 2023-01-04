MHP'den üstü kapalı 'Sinan Ateş' açıklaması: 'Yeri ve zamanı geldiğinde...'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Zaman, MHP'nin davasında ve tutarlı politikalarındaki haklılığını gösterecektir. Yeri ve zamanı geldiğinde konuşur, desise, entrika ve fitne erbabını susturmasını biliriz" ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı açıklamada, "MHP'nin siyaset sahnesindeki yapıcı rolünü, itici gücünü ve millet nezdindeki itibarını hazmedemeyen bazı çevrelerin, son günlerde yaşanan bazı hadiseleri bahane ederek MHP aleyhinde bozgunculuk krizlerine girdiğinin gözlemlendiğini" belirtti. Yalçın, şöyle devam etti:

"Dost görünen düşmanlarımızdan da açık hasımlarımızdan da siyasi rakiplerimizden de partimize, teşkilatlarımıza ve mensuplarımıza akla hayale gelmedik asılsız suçlamalar yöneltilmekte, hakkımızdaki alçakça ithamlar birbirini kovalamaktadır. Biz sabır ve suhulet gösterdikçe, itidal ve müsamaha ikliminde kaldıkça, fitne ve fücur erbabı çarklarını daha bir ihtirasla döndürmekte, daha bir cesaretlenip fütursuzlaşmakta, her zamankinden daha seviyesiz yöntemlere başvurarak hücumlarını artırmaktadır. Davamızı, Ülkücü hareketi ve partimizi ilgilendiren hassas konulardaki sessizliğimiz, sakın ola ki aczimize yorulmasın."

'Yalancı pehlivanlara, sahte kabadayılara pabuç bırakmayız'

Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Susup sükut ettiysek fitne kazanını kaynatan dönek, hain ve facirlerin ateşine odun taşınmasına engel olmak istediğimizdendir. Zaman her şeyin ilacıdır. Bazen sabretmeyi bilmek gerekir. Sabırlıyız ama zayıf asla değiliz. Beklemesini biliriz ama mütereddit değiliz. Sabrımızı sınayanlara da hayat ve siyaset dersi vermekten imtina etmeyiz. Zaman, MHP'nin davasında ve tutarlı politikalarındaki haklılığını gösterecektir. Yeri ve zamanı geldiğinde konuşur, desise, entrika ve fitne erbabını susturmasını biliriz. Vakti geldiğinde Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar olur, şer güruhunun zehir saçan dillerini kesip bozguncuların boynunu koparırız. MHP'nin acılarına el ovuşturup sevincine buğzedenlerin sureti haktan görünmelerine prim vermeyiz. Timsah gözyaşlarına kanmayız. Yalancı pehlivanlara, sahte kabadayılara pabuç bırakmayız. Kurusıkı atanlara itibar etmeyiz."

'MHP camiası kirli tezgahlara düşmeyecek'

"Karanlık mahfillerde tezgahlanan kirli oyunlar, MHP'nin birlik ve beraberliğini, kuvvetli teşkilatlarımızın dirlik ve düzenini bozamayacaktır" diyen Yalçın, "İtibar suikastları, aleyhimizdeki algı çalışmaları, partimizi güçten düşürmeye, takatimizi tüketmeye matuf saldırılar, bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. MHP, bugüne kadar itibar suikastlarından, haysiyet ve şeref pusularından güçlenerek çıkmıştır, bundan sonra da devran değişmeyecektir. MHP camiası, kirli tezgahlara düşmeyecek, çirkin oyunlara gelmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhları manevi rehberimiz, bize bıraktıkları mücadele azmi kudret kaynağımızdır" açıklamasını yaptı. (AA)