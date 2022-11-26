MHP'den Esad'la görüşme açıklaması: 'Bölgesel şartlar zorunlu kılıyor'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter katıldığı televizyon programında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmeye ilişkin, "Siyasette küslük olmaz" sözlerine yönelik değerlendirmede bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını anımsatan Yönter, "Yakın zamanda bir görüşme bekliyor musunuz" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bölgesel şartlar, bölgesel ve uluslararası dinamik karakterli yeni gelişmeler, komşuluk hukuku, asırlara dayanan birlik ve beraberlik, inanç temelli bağlar bizi Esad’la görüşmeye adeta itiyor ve zorunlu kılıyor. Çözemeyeceğimiz, paylaşamayacağımız herhangi bir sorun yok. Esad’la görüşmenin iki temel katkısı olacaktır. Birincisi terörle mücadelede müessir bir blok oluşacaktır. İkincisi ise Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların artık ülkelerine dönmelerinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır."