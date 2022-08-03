MHP'den 4 miting kararı

MHP, 2023 seçimleri için mitinglere 4 Eylül'de başlayacak. Eylül ayı içindeki diğer mitinglerin tarihleri ve yerleri de belirlendi. Devlet Bahçeli'nin de katılarak konuşma yapacağı ilk miting 4 Eylül'de Sivas'ta çevre illerin de katılımıyla yapılacak.

MHP daha sonra 11 Eylül'de Bursa, 18 Eylül'de Kayseri ve 25 Eylül'de de Erzurum'da miting düzenleyecek.

'Aday belli karar net'

Bu mitinglere çevre il teşkilatları da katılım sağlayacak. MHP mitinglerini "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" sloganıyla yapacak.