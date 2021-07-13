MHP'de tepki istifaları: '66 yaşındaki Abdurrahman amca da hapisle tanıştı'

Adıyaman ve Malatya'da tütün üretimini engelleyen düzenlemeye karşı protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 10 kişiden birisi MHP Çelikhan Belediye Meclis Üyesi olan Mustafa Sonkaya olmuştu.

Sonkaya'nın tutuklanmasını protesto eden bir grup MHP’li partisinden istifa etti.

Sözcü'nün haberine göre, istifa edenler arasında MHP'li Meclis Üyesi Selim Tokgöz ve 2019 seçimlerinde MHP'den il genel meclisi adayı olan Mehmet Horuz, Mustafa Üzümcü, Mustafa Yaylagül ve Mehmet Sait Akgün'ün de olduğu öğrenildi.

İstifa edenler arasında bulunan ve MHP'nin 2019 seçimlerinde Çelikhan Belediye Başkan Adayı olan Abdarruhman Yaylagül, “Tutuklananlardan biri de MHP'li belediye meclis üyesi Mustafa Sonkaya. 50 yıllık tütün üreticisi 66 yaşındaki Abdurrahman amca da hapisle tanıştı” ifadesini kullandı.