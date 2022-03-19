MHP yine hekimleri hedef aldı: 'Marksist ve terör sevici hekim bozuntuları'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında TTB'yi hedef almış, "Eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa o da TTB'nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır. Haydi buyursunlar. Gidişleri olsun da gelişleri olmasın" demişti.

Bahçeli'nin bu sözlerine ve hekimleri hedef alan açıklamalarına tepki gelmişti.

Bahçeli'ye yönelik tepkiler sonrası bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hedefe yine hekimleri koydu.

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ve öteki parti sözcülerinin TTB’ye yönelik haklı çıkışları, unvanlı unvansız ne kadar Marksist ve terör sevici hekim bozuntusu varsa alayını öylesine rahatsız etmiş ki sosyal medyadan bize kudurmuşçasına saldırıyorlar" diyen Yalçın, "Çalışkan, vatansever, fedakâr ve cefakâr hekim ordusunu tenzih ederek söylüyorum; Türk milletiyle ve onun bekasıyla sorunu olan bütün Marksist, PKK ve FETÖ artıklarının bir numaralı hasmı ve muarızıyız" ifadesini kullandı.

Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"MHP olarak eşek arılarının kovanına çomak soktuk ve TTB bünyesinde komünist emellere, CHP’ye ve özellikle bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin siyasi amaçlarına hizmet eden militanların doktorluk maskesini çıkardık.

Kutsal hekimlik mesleğini siyasete alet etmekten başka marifeti olmayan ve hem bilgi hem de zekâ seviyesi açısından tıbbi yeterlilikleri bulunup bulunmadığı kamuoyunca şüpheli görünen meslek yobazlarının kirli yüzünü gözler önüne serdik.

Türk dilindeki kıymetli teşbihleri bile akılsızca yorumlayarak bize saldırmaya kalkan doktor diplomalı bölücü militanların maskelerini düşürecek, TTB yönetiminde yuvalanarak hekimlik gibi kutsal bir mesleği kirletenlerin yuvasını bozmaya devam edeceğiz.

Bölgesinde bekası ve güvenliği için Türkiye’nin attığı haklı adımların, hizmet ettikleri mahfillerin oyunlarını bozmasına içerleyerek kendi ülkesine savaş açan taşeron TTB yönetiminin bilinçli ihanetini, Türk milletine anlatmayı ısrarla sürdüreceğiz. TTB KAPATILMALIDIR."