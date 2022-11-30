'MHP lideri seçime beş kala çıkmasını beklediğim tartışmayı erkene çekti'

Abdullah Gül'e yakın isimlerden Fehmi Koru, kendi sitesinde yayımladığı bir yazıda dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Koru, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasındaki "Cumhur İttifakı milletin ittifakıysa iki yetmez üç olsun dersek ne yapacaksınız?" sözlerini değerlendirirken "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi beşer yıllık üç dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek" ifadesine de dikkat çekti. Koru "Şu anda beşer yıllık iki dönem” demenin kibarcası bu." görüşünü dile getirdi.

Yazıdan bir bölüm şu şekilde:

Muhalefetin ‘6’lı masa’ diye anılan ana gövdesini oluşturan partilerinin liderleri tarafından önceki gün açıklanan taslak anayasa metninde, cumhurbaşkanının bir defalığına yedi yıl için seçilmesi öngörülüyor.

“Liderler cumhurbaşkanlığını bir ‘heves’ olarak mı görüyorlar?” diye düşünmeden edemedim.

[Kenan Evren, cumhurbaşkanlığının son yılında, bir soruya cevap verirken “Biz hevesimizi aldık” demişti de, bu soru oradan aklıma geldi.]

Yanlış bir kişi kazara o makama seçilmişse neden ona yedi yıl tahammül edilsin?

Doğru bir seçim yapılmışsa, öyle biri neden bir defalığına o makamda kalsın?

Üzerinde biraz daha düşünülmesi gereken bir teklif bu.

Teklife en şaşırtıcı itiraz hiç beklenmeyecek birinden geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’den…

Partisinin dün yapılan grup toplantısında her zamanki celadetiyle konuşan MHP lideri, sözü bu konuya getirip şu sözleri sarf etti:

“Cumhur İttifakı milletin ittifakıysa iki yetmez üç olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi beşer yıllık üç dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek. ‘Altılı ganyan’ duysun, bugün veya yarın, belki başka gün, nerede ne yapıyorlarsa yapsınlar, bunu yapmazsanız tarih ve millet huzurunda nankör ve inkarcı olarak anılacaksınız. Hiçbir zaman da milletimizden geçer not alamayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin arayıp bulduğu şifadır.”

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Beni şaşırtan konuşmanın bu yönü değil; tek defalığına yedi yıl seçilme ilkesine karşı yaptığı teklif MHP liderinin…

“İki yetmez üç olsun dersek ne yapacaksınız?” diye soruyor Devlet Bahçeli…

Tek defalığına yedi yıl değil, beşer yıllık üç dönem olsun teklifi bu.

Anayasaya göre (m. 101), “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”

Muhalefet bu maddeyi “Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır. Bir kimse yalnızca bir defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” olarak değiştirmekten yana.

Devlet Bahçeli ise aynı maddeyi “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla üç defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” olarak değiştirme teklifinde bulunuyor.

Hımm, ne demek oluyor şimdi bu?

MHP lideri, seçim tarihine yaklaşıldığında açılmasını beklediğim bir tartışmayı erkenden başlatmış oluyor.

Kendisinin miting meydanlarında “Aday belli, karar net” sloganı eşliğinde partilileriyle paylaştığı cumhurbaşkanı adayının aslında aday olamayacağı yolundaki tartışmayı…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan o makama -ilki 2014, ikincisi 2018 yılında olmak üzere- iki kez halk tarafından seçildi. Anayasanın açık ve başka bir yöne çekilmesi imkansız ifadesi yüzünden üçüncü kez aynı makama aday gösterilmesinin önünde anayasal engel var.

AK Parti yetkilileri buna karşılık hukuki olmayan bir gerekçe öne sürüyorlar. Sistem değişmiş, değişen sistemden sonraki seçilme ilk defa olarak değerlendirilirmiş, dolayısıyla yeniden aday gösterilmesi üçüncü kez değil ikinci kez sayılırmış…

Bir sözcü, “Bunu çocuklar bile anlar” dedi.

Çocuklara böyle anlatılır ve kabul ettirilebilir belki -o da belki- ama hukukçuların öyle anlaması çok zor.

Anayasanın ilgili maddeleri sistem değişikliğine yol açacak biçimde yeniden kaleme alınırken, tartışma konusu olan 101. madde, “Bu madde değişiklikten sonra yapılacak ilk seçimden itibaren geçerlidir” diye bir eke kavuşturulmuş olsaydı konu hiç tartışılmazdı.

Şimdi tartışılması ise abes. Anayasa başka türlü bir yoruma müsait olmayacak bir açıklıkta çünkü.

MHP liderinin karşı teklifi onun da bu görüşte olduğunu gösteriyor.

Dediği doğru. “İki yetmez üç olsun” deniliyor şimdi.

Bunu diyenlerin anayasayı bu arzuları istikamette değiştirmekten başka yolu yok."