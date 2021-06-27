Zonguldak’ta Kozlu MHP İlçe Başkanı Muhammed Özdemir sosyal medya hesabından Sedat Peker’le el ele verdiği fotoğrafını paylaştı.
Özdemir, daha sonra tepki alması üzerine paylaşımını hesabından kaldırdı.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
MHP ilçe başkanı, Sedat Peker ile fotoğrafını paylaşıp sildi
Ülkücü mafya lideri Sedat Peker ile fotoğrafını paylaşan MHP Kozlu İlçe Başkanı, tepki çekmesi üzerine paylaşımı kaldırdı.
Haber Merkezi
Zonguldak’ta Kozlu MHP İlçe Başkanı Muhammed Özdemir sosyal medya hesabından Sedat Peker’le el ele verdiği fotoğrafını paylaştı.
Özdemir, daha sonra tepki alması üzerine paylaşımını hesabından kaldırdı.