MHP ilçe başkanı, Sedat Peker ile fotoğrafını paylaşıp sildi

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker ile fotoğrafını paylaşan MHP Kozlu İlçe Başkanı, tepki çekmesi üzerine paylaşımı kaldırdı.

Haber Merkezi

Zonguldak’ta Kozlu MHP İlçe Başkanı Muhammed Özdemir sosyal medya hesabından Sedat Peker’le el ele verdiği fotoğrafını paylaştı.

Özdemir, daha sonra tepki alması üzerine paylaşımını hesabından kaldırdı.

Özdemir'in paylaşımı

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Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarına 2. uygulan(a)mayan erişim engeli