MHP İl Başkanı: MHP’liyim diyenlerle ticaret yapmayın, dolandırılırsınız

Ülkü Ocaklarında İl Başkan Yardımcılığı da yapmış olan MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ın açıklamaları MHP’lilerin tepkisine neden oldu.

MHP’li Başkan Doğan’ın “Ülkücülerle ticaret yapmayınız, ‘MHP’liyim diyenlerle’ ticaret yapmayınız, dolandırılırsınız. Ben yıllardır ticaret yaparım hep dolandırıldım” sözleri parti içinde karışıklıklara yol açtı.

Yeniçağ'dan Gamze Dağ'ın haberine göre, bu konuşmanın ortaya çıkmasının ardından Ülkü Ocakları’nda geçmiş dönemde görev almış başkanlar ve yöneticiler MHP İl Başkanlığı binasına gelerek, İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ı istifaya davet ettiler.