MHP Genel Sekreteri'nden seçim açıklaması: Bir ay erkene alınabilir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu’nun katılımıyla MHP Bursa İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi. Burada konuşan Büyükataman, Haziran 2023’de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınabileceğine ilişkin iddialarla ilgili konuştu.

Büyükataman, “Belki Haziran ayında Kurban Bayramı, üniversite sınavlarının olması gibi bir takım gerekçelerden kaynaklı bir ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir” diye konuştu.

Büyükataman, seçimle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

“Seçimler, 18 Haziran 2023 tarihinde ve zamanında yapılacaktır. Son zamanlarda seçimin erkene alınabileceğine dair söylemler medyada yer almaktadır. Özellikle muhalefet, bundan bir ay öncesine kadar seçimlerin erken yapılacağına yönelik hükümetin hazırlıklar yaptığını gündeme getirerek, tabanlarını ve kendi mensuplarını diri tutmak ve seçime hazır hale getirmek için böyle bir propaganda yürüttüler. Ama seçimler, mutlaka zamanında yapılacaktır. Belki haziran ayında Kurban Bayramı, üniversite sınavlarının olması gibi birtakım gerekçelerden kaynaklı bir ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir. Bu konuda bize intikal eden resmi teklif ve paylaşılan bir açıklama olmadı. Gazete köşelerinde yapılan yorumlara dayalı olarak bunu söylüyorum. Biz seçimlerin zamanında yapılacağına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz.”

Daha önce siyasi kulislerde bir süreden beri genel seçimlerin bir ay öne alınmasına ilişkin önerilerin konuşulduğu iddia edilmişti. Hatta Hürriyet’ten Nuray Babacan bu tarihin 14 Mayıs 2023 olabileceğini yazmıştı. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, 'seçimler 18 Haziran’da yapılacak' dedi.