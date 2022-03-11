MHK'nin bir hakemin daha üstünü çizdiği iddia edildi

Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı Merkez Hakem Kurulu, son bir haftada aldığı kararla spor gündeminin merkezinde.

YeniŞafak'taki habere göre Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen, Hüseyin Göçek, Suat Arslanboğa, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya ile yollarını ayıran ve Özgür Yankaya'yı VAR'a çeken MHK'nın, önümüzdeki günlerde de hakem planlamasına devam edeceği belirtildi.

Alınan bilgiye göre Merkez Hakem Kurulu, Ümit Öztürk'ün yanı sıra birçok yardımcı hakemin daha görevine son verecek.