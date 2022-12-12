MHK'den 3 hakeme flaş teklif: Düdüğü asın

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu talimatında yaptığı değişiklikten sonra Antalya’da başlayan devre arası hakem seminerinde yeni gelişmeler yaşandı.

Milliyet'in haberine göre, MHK; Hüseyin Göçek, Suat Arslanboğa ve Burak Şeker’e Video Asistan Hakemliğine geçmelerini teklif etti. Ancak üç hakem de sahada yer almak istediklerini iletti.

MHK'nin bu ay sonu belirleyeceği hakem klasmanlarında VAR önerisini geri çeviren isimlerle ilgili radikal kararlar verebileceği bildirildi.

Cüneyt Çakır'ın yerine FIFA'ya bildirilen isim belli oldu

Cüneyt Çakır’ın hakemliği bırakmasının ardından 2023 yılı FIFA kadrosunu belirleyen MHK, iki yeni isim tespit etti. Çakır’ın yerine Atilla Karaoğlan, Zorbay Küçük’ün yerine Erkan Özdamar adları bildirildi. Karaoğlan ve Özdamar’ın UEFA yabancı dil sınavından geçtiği kaydedildi.