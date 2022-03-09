MHK'da neler oluyor: 13 isim kesik yedi, Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Süper Lig'de görev yapan 13 hakemin Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından kesik yemesinin yankıları sürerken yeni bir iddia ileri sürüldü. NTV Spor'un aktardığına göre 43 yaşındaki Mete Kalkavan, liste dışı bırakılmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını MHK'ya iletti.

Ne olmuştu?

MHK, Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkarmıştı. Aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık’ın da yer aldığı isimler, sezon sonuna kadar maç yönetemeyecek.

Kulislerde, hem yaş sınırının hem de kulüplerin şikayetlerinin göz önünde bulundurulduğu ileri sürüldü.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, kararı 'skandal' olarak niteleyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya kadar bir dizi ismi göreve çağırmıştı:

"Artık problemler başlayacak. Mesela görev vermeyeceğiniz Abdulkadir Bitigen bu gece Manchester'da VAR hakemi. Mesela kafasını kopartmayı düşündüğünüz Çakır, haftaya Avrupa'da maç yönetecek, sonra da Dünya Kupası'na gidecekti. 2-3 ay maç yönetmeyecek olan bir Çakır, Avrupa'da nasıl maç yönetebilir?"