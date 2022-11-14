MGM'den yağış uyarısı: Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre hava sıcaklıklarının hafta içinde düşmesi bekleniyor. Ayrıca bazı bölgelerinde sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek.

MGM'nin açıklamasına göre, bugün (Pazartesi) ülkenin kuzeyinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklenirken birçok ilde de akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının 10°C'nin altına düşmesi öngörülüyor.

Bölgelere göre hava durumuysa şöyle:

Marmara: Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Çanakkale , 9°C, 17°C; Parçalı az bulutlu

, 9°C, 17°C; Parçalı az bulutlu İstanbul , 11°C, 17°C; Parçalı az bulutlu

, 11°C, 17°C; Parçalı az bulutlu Kırklareli , 6°C, 17°C; Parçalı az bulutlu

, 6°C, 17°C; Parçalı az bulutlu Kocaeli, 10°C, 17°C; Parçalı az bulutlu

Ege: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Afyonkarahisar , -1°C, 15°C; Az bulutlu

, -1°C, 15°C; Az bulutlu Denizli , 7°C, 21°C; Az bulutlu

, 7°C, 21°C; Az bulutlu İzmir , 9°C, 20°C; Az bulutlu ve açık

, 9°C, 20°C; Az bulutlu ve açık Manisa, 2°C, 19°C; Az bulutlu

Akdeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Adana , 11°C, 26°C; Az bulutlu ve açık

, 11°C, 26°C; Az bulutlu ve açık Antalya , 15°C, 25°C; Az bulutlu ve açık

, 15°C, 25°C; Az bulutlu ve açık Hatay , 11°C, 23°C; Az bulutlu ve açık

, 11°C, 23°C; Az bulutlu ve açık Isparta, 2°C, 19°C; Az bulutlu ve açık

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Ankara , 2°C, 16°C; Parçalı ve az bulutlu

, 2°C, 16°C; Parçalı ve az bulutlu Çankırı , -3°C, 15°C; Parçalı ve az bulutlu

, -3°C, 15°C; Parçalı ve az bulutlu Eskişehir , 0°C, 16°C; Parçalı ve az bulutlu

, 0°C, 16°C; Parçalı ve az bulutlu Konya, 2°C, 15°C; Az bulutlu

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Bolu , -2°C, 15°C; Parçalı bulutlu

, -2°C, 15°C; Parçalı bulutlu Kastamonu , -1°C, 14°C; Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu gece ve bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

, -1°C, 14°C; Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu gece ve bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı Sinop , 13°C, 17°C; Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

, 13°C, 17°C; Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı Zonguldak, 10°C, 15°C; Parçalı bulutlu

Orta Ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Amasya , 3°C, 14°C; Parçalı bulutlu

, 3°C, 14°C; Parçalı bulutlu Artvin , 7°C, 11°C; Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

, 7°C, 11°C; Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı Samsun , 10°C, 15°C; Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlı

, 10°C, 15°C; Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 13°C, 16°C; Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı Yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Elazığ , 2°C, 15°C; Az bulutlu ve açık

, 2°C, 15°C; Az bulutlu ve açık Erzurum , -3°C, 12°C; Parçalı ve az bulutlu

, -3°C, 12°C; Parçalı ve az bulutlu Kars , -6°C, 10°C; Parçalı ve az bulutlu

, -6°C, 10°C; Parçalı ve az bulutlu Van, 0°C, 12°C; Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.