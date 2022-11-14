MGM'den yağış uyarısı: Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre hava sıcaklıklarının hafta içinde düşmesi bekleniyor. Ayrıca bazı bölgelerinde sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek.
MGM'nin açıklamasına göre, bugün (Pazartesi) ülkenin kuzeyinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklenirken birçok ilde de akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının 10°C'nin altına düşmesi öngörülüyor.
Bölgelere göre hava durumuysa şöyle:
Marmara: Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- Çanakkale, 9°C, 17°C; Parçalı az bulutlu
- İstanbul, 11°C, 17°C; Parçalı az bulutlu
- Kırklareli, 6°C, 17°C; Parçalı az bulutlu
- Kocaeli, 10°C, 17°C; Parçalı az bulutlu
Ege: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- Afyonkarahisar, -1°C, 15°C; Az bulutlu
- Denizli, 7°C, 21°C; Az bulutlu
- İzmir, 9°C, 20°C; Az bulutlu ve açık
- Manisa, 2°C, 19°C; Az bulutlu
Akdeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- Adana, 11°C, 26°C; Az bulutlu ve açık
- Antalya, 15°C, 25°C; Az bulutlu ve açık
- Hatay, 11°C, 23°C; Az bulutlu ve açık
- Isparta, 2°C, 19°C; Az bulutlu ve açık
İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- Ankara, 2°C, 16°C; Parçalı ve az bulutlu
- Çankırı, -3°C, 15°C; Parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir, 0°C, 16°C; Parçalı ve az bulutlu
- Konya, 2°C, 15°C; Az bulutlu
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- Bolu, -2°C, 15°C; Parçalı bulutlu
- Kastamonu, -1°C, 14°C; Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu gece ve bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
- Sinop, 13°C, 17°C; Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
- Zonguldak, 10°C, 15°C; Parçalı bulutlu
Orta Ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- Amasya, 3°C, 14°C; Parçalı bulutlu
- Artvin, 7°C, 11°C; Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
- Samsun, 10°C, 15°C; Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlı
- Trabzon, 13°C, 16°C; Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı Yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
- Elazığ, 2°C, 15°C; Az bulutlu ve açık
- Erzurum, -3°C, 12°C; Parçalı ve az bulutlu
- Kars, -6°C, 10°C; Parçalı ve az bulutlu
- Van, 0°C, 12°C; Az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Diyarbakır, 3°C, 20°C; Az bulutlu ve açık
- Antep, 6°C, 21°C; Az bulutlu ve açık
- Siirt, 8°C, 18°C; Az bulutlu ve açık
- Urfa, 10°C, 21°C; Az bulutlu ve açık