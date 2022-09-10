MGM'den 'sıcaklıklar artacak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 10 Eylül hava durumu tahminleri açıklandı. İstanbul başta olmak üzere Marmara ve kıyı bölgelerde soğuk hava etkili olurken, hafta sonu hava sıcaklıklarının artacağına ilişkin rapor yayımlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Ülkenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz Kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yurdun genelinde etkisini sürdüren serin ve yağışlı hava bugünden itibaren etkisini kaybedecek. Hafta sonu güneşli bir havanın ülke geneline hakim olması bekleniyor. Pazartesiden itibaren ise Rusya'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek ve hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek.

3 gün sürecek sıcak havanın ardından Rusya'da gelen soğuk hava dalgasıyla çok serin hava etkisini gösterecek. Türkiye, Pazartesi, salı ve çarşamba günleri çok soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Bugün hava nasıl?

MGM'nin çeşitli bölgelere ilişkin günlük tahminiyse şöyle:

Marmara: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne: 17°C, 35°C Az bulutlu ve açık

17°C, 35°C Az bulutlu ve açık İstanbul: 18°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

18°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu Kırklareli: 16°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

16°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Kocaeli: 17°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

Ege: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 14°C, 31°C Az bulutlu ve açık

14°C, 31°C Az bulutlu ve açık Denizli: 20°C, 36°C Az bulutlu ve açık

20°C, 36°C Az bulutlu ve açık İzmir: 22°C, 33°C Az bulutlu ve açık

22°C, 33°C Az bulutlu ve açık Manisa: 20°C, 36°C Az bulutlu ve açık

Akdeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: 21°C, 35°C Az bulutlu ve açık

21°C, 35°C Az bulutlu ve açık Antalya: 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık

24°C, 33°C Az bulutlu ve açık Hatay: 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık

17°C, 33°C Az bulutlu ve açık Isparta: 15°C, 33°C Az bulutlu ve açık

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 15°C, 30°C Az bulutlu ve açık

15°C, 30°C Az bulutlu ve açık Çankırı: 11°C, 33°C Az bulutlu ve açık

11°C, 33°C Az bulutlu ve açık Eskişehir: 14°C, 33°C Az bulutlu ve açık

14°C, 33°C Az bulutlu ve açık Konya: 15°C, 30°C Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu: 9°C, 30°C Az bulutlu

9°C, 30°C Az bulutlu Düzce: 15°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

15°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu Kastamonu: 9°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

9°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Sinop: 22°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: 13°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

13°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu Artvin: 11°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

11°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Samsun: 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon: 19°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum: 8°C, 28°C Az bulutlu ve açık

8°C, 28°C Az bulutlu ve açık Kars: 5°C, 25°C Az bulutlu ve açık

5°C, 25°C Az bulutlu ve açık Malatya: 15°C, 32°C Az bulutlu ve açık

15°C, 32°C Az bulutlu ve açık Van: 11°C, 25°C Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.