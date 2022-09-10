MGM'den 'sıcaklıklar artacak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 10 Eylül hava durumu tahminleri açıklandı. İstanbul başta olmak üzere Marmara ve kıyı bölgelerde soğuk hava etkili olurken, hafta sonu hava sıcaklıklarının artacağına ilişkin rapor yayımlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Ülkenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz Kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yurdun genelinde etkisini sürdüren serin ve yağışlı hava bugünden itibaren etkisini kaybedecek. Hafta sonu güneşli bir havanın ülke geneline hakim olması bekleniyor. Pazartesiden itibaren ise Rusya'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek ve hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek.
3 gün sürecek sıcak havanın ardından Rusya'da gelen soğuk hava dalgasıyla çok serin hava etkisini gösterecek. Türkiye, Pazartesi, salı ve çarşamba günleri çok soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
Bugün hava nasıl?
MGM'nin çeşitli bölgelere ilişkin günlük tahminiyse şöyle:
Marmara: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Edirne: 17°C, 35°C Az bulutlu ve açık
- İstanbul: 18°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
- Kırklareli: 16°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
- Kocaeli: 17°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
Ege: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Afyonkarahisar: 14°C, 31°C Az bulutlu ve açık
- Denizli: 20°C, 36°C Az bulutlu ve açık
- İzmir: 22°C, 33°C Az bulutlu ve açık
- Manisa: 20°C, 36°C Az bulutlu ve açık
Akdeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Adana: 21°C, 35°C Az bulutlu ve açık
- Antalya: 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık
- Hatay: 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık
- Isparta: 15°C, 33°C Az bulutlu ve açık
İç Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Ankara: 15°C, 30°C Az bulutlu ve açık
- Çankırı: 11°C, 33°C Az bulutlu ve açık
- Eskişehir: 14°C, 33°C Az bulutlu ve açık
- Konya: 15°C, 30°C Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Bolu: 9°C, 30°C Az bulutlu
- Düzce: 15°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
- Kastamonu: 9°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
- Sinop: 22°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Amasya: 13°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
- Artvin: 11°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
- Samsun: 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
- Trabzon: 19°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Erzurum: 8°C, 28°C Az bulutlu ve açık
- Kars: 5°C, 25°C Az bulutlu ve açık
- Malatya: 15°C, 32°C Az bulutlu ve açık
- Van: 11°C, 25°C Az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Diyarbakır: 18°C, 36°C Az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 19°C, 36°C Az bulutlu ve açık
- Siirt: 21°C, 35°C Az bulutlu ve açık
- Şanlıurfa: 24°C, 38°C az bulutlu ve açık