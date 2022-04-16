Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bir uyarı yayınladı.
MGM'den yapılan açıklamada ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabileceği belirtilirken şöyle denildi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
MGM'den Ege'de fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi’nde yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı yurttaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
Haber Merkezi
Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bir uyarı yayınladı.
MGM'den yapılan açıklamada ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabileceği belirtilirken şöyle denildi: