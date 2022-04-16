MGM'den Ege'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi’nde yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı yurttaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bir uyarı yayınladı.

MGM'den yapılan açıklamada ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabileceği belirtilirken şöyle denildi:

"Kuzey Ege’de rüzgarın, Pazar (17.04.2022) günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi (18.04.2022) günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’de rüzgarın, Pazar (17.04.2022) günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi (18.04.2022) günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir."

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