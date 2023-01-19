MGM'den 20 il için uyarı

Meteoroloji, 19 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 20 il için sarı ve turuncu alarm verildi. İGDAŞ, AKOM ve AFAD kuvvetli lodosa karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Öte yandan MGM'nin yayınladığı "Kuvvetli rüzgar uyarısı"nda şöyle denildi:

"Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Yayınlanan "sarı uyarı" ise hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması önerilirken, "turuncu alarm" ise hava durumunun tehlikeli olduğuna ve tahmin edilen meteorolojik hadisenin sıklıkla görülmediğine işaret ediyor.

İllere ve bölgelere göre hava durumu ise şöyle:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 18°C, Parçalı ve çok bulutlu

13°C, 18°C, Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL 13°C, 18°C, Parçalı bulutlu

13°C, 18°C, Parçalı bulutlu KIRKLARELİ 11°C, 17°C, Parçalı ve çok bulutlu

11°C, 17°C, Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ 14°C, 21°C, Parçalı bulutlu

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 11°C, 17°C, Parçalı bulutlu

11°C, 17°C, Parçalı bulutlu İZMİR 13°C, 19°C, Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

13°C, 19°C, Öğle saatlerinde sağanak yağışlı MANİSA 11°C, 18°C, Parçalı ve çok bulutlu

11°C, 18°C, Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA 9°C, 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 17°C, Az bulutlu

7°C, 17°C, Az bulutlu ANTALYA 11°C, 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

11°C, 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı ISPARTA 7°C, 13°C, Parçalı ve az bulutlu

7°C, 13°C, Parçalı ve az bulutlu MERSİN 11°C, 17°C, Az bulutlu

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 13°C, Parçalı ve az bulutlu

3°C, 13°C, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR 3°C, 14°C, Parçalı ve az bulutlu

3°C, 14°C, Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ -2°C, 13°C, Az bulutlu

-2°C, 13°C, Az bulutlu KONYA 1°C, 14°C, Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 7°C, 15°C, Parçalı ve az bulutlu

7°C, 15°C, Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU 0°C, 12°C, Az bulutlu

0°C, 12°C, Az bulutlu SİNOP 13°C, 16°C, Az bulutlu

13°C, 16°C, Az bulutlu ZONGULDAK 13°C, 19°C, Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 2°C, 15°C, Az bulutlu

2°C, 15°C, Az bulutlu SAMSUN 12°C, 19°C, Az bulutlu

12°C, 19°C, Az bulutlu TOKAT 2°C, 15°C, Az bulutlu

2°C, 15°C, Az bulutlu TRABZON 10°C, 16°C, Az bulutlu

Doğu Anadolu: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI -6°C, 7°C, Az bulutlu

-6°C, 7°C, Az bulutlu ERZURUM -6°C, 6°C, Az bulutlu

-6°C, 6°C, Az bulutlu MALATYA 1°C, 9°C, Az bulutlu

1°C, 9°C, Az bulutlu VAN -6°C, 6°C, Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.