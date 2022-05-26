AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

MGK sonuç bildirisinde "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride "Uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmıştır" denildi.

7 maddelik bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek olan harekatların komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gerekli olduğu belirtilmiş, bu harekatların komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlanacağının altı çizilmiştir.

Bu noktada mensubu olduğumuz uluslararası kuruluşlarda ve ittifaklardaki yükümlülüklerinin gereğini her daim müttefiklik ruhu ve hukukuyla, ahde vefa ilkesine uygun bir şekilde yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmış; bilhassa insanlığın ortak düşmanı olan terörizme destek vererek ve himaye ederek uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ülkelere bu tutum ve davranışlarına son verme ve Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur."

Ukrayna-Rusya savaşı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine başvurusuna ilişkin değerlendirmenin yapıldığı belirtilen açıklamanın 4. maddesinde Ukrayna ve Rusya savaşına yönelik olarak; "Ukrayna ve Rusya savaşının durdurulması ve barışçıl çözüme giden yolun açılması için vakit kaybetmeksizin kapsamlı ateşkes ilanı gerektiğinin altı çizilmiş, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde ulaşılacak bir çözümün bölgemizde kalıcı barışın çözülmesine esas teşkil edeceği kaydedilmiştir" denildi.

Doğu Akdeniz

Bildiride Doğu Akdeniz meselesine ilişkin olarak, "Bu noktada uluslararası hukuku ve taraf olduğu anlaşmaları ihlal eden Yunanistan'ın Ege denizinde tedricen artan kışkırtıcı eylemleri ve işbirliği anlayışıyla hareket edilmesi gereken ittifakları istismar etmeye yönelik gayretleri ele alınmış, milletimizin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda kararlı tutumumuzun tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulanmıştı" denildi.

Altıncı maddede, "Son dönemde bazı ülkelerde İslam düşmanlığının yeniden yükselişe geçmesinden duyulan endişe dile getirilmiş, ilgili ülkelere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ve fiili saldırılara varan kışkırtıcı eylemlerin görmezden gelinmesi ve engellenmemesi hususunda sorumluluklar hatırlatılmıştır" denildi.

Açıklamanın 7. maddesinde, "Libya'da sağlanan istikrar ile ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının ve yeni çatışmalara yol açabilecek adımlardan kaçınılmasının önemi vurgulanmış, halkın beklentileriyle uyumlu bir şekilde milli uzlaşı temelinde adil, hür ve muteber seçimlerin tüm Libya sathında düzenlenmesine duyulan ihtiyaç teyid edilmiştir" denildi.