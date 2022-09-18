Mezarlık ve mezar taşı fiyatlarında büyük artış

Ekonomideki kötü gidiş mezar taşı ve mezarlık fiyatlarını da olumsuz etkiledi.

Tek kişi için geçen yıl 3 bin ile 5 bin TL arasındaki mezar taşı fiyatları, bu yıl 7 bin ile 10 bin TL arasında değişiyor.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, pahalılığın her alana yansıdığına dikkat çekti. Çakar, “Türkiye öyle bir noktaya geldi ki artık insanlar kaybettikleri yakınlarına mezar taşlarını bile yaptıramıyorlar. Cumhuriyet tarihinde böyle bir olay görülmedi” dedi. Nüfusun yüzde 96’sının açlık ve yoksulluk sınırının altında olduğunu belirten Çakar, “Bir asgari ücretli çalışan demek ki yakınının mezar taşını yaptıramayacak. 3 bin lira maaş alan bir emekli, o mezar taşını nasıl yaptıracak?” ifadelerini kullandı.

Çakar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Serbest piyasadan dolayı da fiyatlar böyle. Şu fiyattan satılır diye yasal bir düzenleme yok. Fiyatlar şirazeden çıktı. Emekçilerin, dar gelirlilerin kaldırabileceği bir durum değil bu.”

'Diğer zamlar etkili'

Mezar taşı yapan Ahmet Ö. ise mermer fiyatlarının, yapısına ve mezarın yerine göre değiştiğini belirtti. Ahmet Ö., “Tek kişilik bir mezarlık ortalama 6 bin liradan başlıyor. Geçen yıl tek kişilik mezarlığı 3 bin 500 liraya da yapıyorduk” dedi. Son dönemde gelen zamlara değinen Ahmet Ö., “Elektriğe ve mazota zam geliyor, bundan dolayı kesime ve taşımaya yansıyor. Mazota geçen yıl oranla üç kat zam geliyorsa bu fiyatlar normal” dedi.

Mezar fiyatları da fırladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’nın mezar fiyatları 1., 2. ve 3. grup olarak tanımlanıyor. Fiyatlarda seçilen herhangi bir mezarın yanındaki boş mezar yeri ile herhangi bir yerdeki boş mezar yeri gibi kıstaslar etkili. Buna göre 1. grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abidei Hürriyet’te, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 18 bin 700 liradan 20 bin 570 liraya, boş mezar yeri bedeli ise 37 bin 400 liradan 41 bin 140 liraya yükseltildi. Çocuk cenazesi için yer bedeli ise geçtiğimiz yıl uygulanan bedel olan 6 bin 600 lirada sabit tutuldu.

2. grupta yer alan Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Avcılar’da yer alan mezarlıklarda bin 200 lira olan yer bedeli değiştirilmezken cenazenin yanındaki boş yer bedelide 7 bin 500 liradan 8 bin 250 liraya, boş mezar yeri bedeli 15 bin liradan 16 bin 500 liraya yükseltildi. 1200 lira olan çocuk cenazesi için yer bedeli ise değiştirilmedi. 3. gruptaki Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı’da yer alan mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kalırken boş mezar yeri 5 bin liradan 5 bin 500 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 2 bin 500 liradan 2 bin 750 liraya çıkarıldı.