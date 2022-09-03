Meydanda yürüyen kadına 'Neden önüne bakmıyorsun?' diyerek silah doğrulttu

Esenler Dörtyol Meydanı'nda geçen perşembe günü yaşanan olayda Gizem İ.(29) telefonuyla ilgilenerek yürüyordu.

DHA'da yer alan habere göre, Gizem İ. aynı yerde yürüyen Yavuz Sevgin ile karşılaştı, tartıştı. Sevgin, Gizem İ.'ye "Neden önüne bakmıyorsun?"diyerek küfrettikten sonra yanında bulunan silahı doğrulttu.

Kadının çığlıkları üzerine devriye gezen polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, Sevgin'in elinden silahı aldı. Gözaltına alınan Yavuz Sevgin, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.