Mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda yangın: Bir yaralı

Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesi Beyköy Mahallesinde Musa Yılmaz’a ait mevsimlik işçi çadırından elektrik kontağından yangın çıktı. Yangının çıktığı gören çevredeki işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Çadır yanında bulunan kamyonete sıçrayan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda çadır ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında yaralanan Musa Yılmaz ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)