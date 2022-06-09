Mevlüt Çavuşoğlu: Ermeniler ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Ermenileri Patriği Maşalyan ve Ermeni Apolistik Kilisesi Vatikan Temsilcisi Barsamyan ile buluştu.

Buluşmanın ardından Çavuşoğlu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi Vatikan Temsilcisi Khajag Barsamyan’ı kabul ettik. Ermeni cemaatimiz, ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ermeni toplumunun önde gelen temsilcileriyle diyalog ve temaslarımızı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Son zamanlarda Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi bağlamında yapılan görüşmelerle gündeme gelen Dışişleri Bakanlığı'ının Ermeni dini liderler ile bir araya gelmesi aynı zamandan ilişkilerin yeniden başlatılması bağlamında değerlendiriliyor.