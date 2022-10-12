MetroPOLL'ün başkanı Erdoğan'la ilgili son durumu paylaştı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, MetroPOLL araştırma şirketinin başkanı Özer Sencar ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

“AK Parti’den kopanlar başka partilere gitmedi. Kararsız kaldı. Kararsızların arasında AK Parti’den ayrılanların oranı 10 puandı. Muhalefet, AK Parti’den kopanları çekemedi” değerlendirmesinde bulunan Sencar, “Erdoğan, AK Partili kararsızların 5 puanını geri almayı başardı” ifadelerini kullandı.

Selvi’nin aktardığına göre Sencar, yaptırdıkları seçim anketlerini şöyle değerlendirdi:

"Kararsızların arasında AK Parti’den 5, MHP’den 1.5 puanlık bir kesim var. Eğer Cumhur İttifakı 6.5 puanlık oyunu geri kazanabilirse, Cumhur İttifakı yüzde 49’a çıkıyor, Millet İttifakı yüzde 42’de kalıyor.

Erdoğan, uluslararası toplantılarında güçlü liderlik algısını güçlendirmeyi başardı. Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumu, tahıl koridorunu oluşturması, NATO’nun genişlemesinde İsveç ve Finlandiya karşısındaki tavrı, güçlü liderliği algısını pekiştirdi. Erdoğan son 4 ayda oylarını 5 puan artırdı."