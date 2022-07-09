MetroPOLL seçim anketi sonucunu açıkladı

MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı seçim anketine göre AKP 32,8 ile ilk sırada bulunurken, MHP ise yüzde 5,3 ile baraj altında kalıyor.

Haber Merkezi

MetroPOLL Araştırma, haziran ayında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 

Ankete göre AKP'nin oy oranı 32,8, CHP 23,6, İYİP 16,6, HDP 12,5 ve baraj altında kalan MHP 5,3 oy oranına sahip.

Haber

ORC Ankara için yaptığı anket sonucunu açıkladı: 2018'e göre büyük değişim