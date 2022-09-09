MetroPoll kararsız seçmenin sekiz aylık değişimini paylaştı

MetroPoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, cumhurbaşkanlığı seçiminde kararsız, cevapsız veya sandığı protesto edeceğini belirten kişilerin "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa hangisine oy veririsiniz" sorusuna verdiği cevapların son sekiz aydaki değişimini paylaştı.

Araştırmaya göre, ocak ayında cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya kalırsa 'Kılıçdaroğlu'na oy veririm' diyen kararsız seçmenin yüzdesi 15,4 iken, 'Erdoğan'a oy veririm' diyen seçmenin oranı ise yüzde 44,4 olarak ölçüldü. 'Oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 26,3 oldu.

Temmuz ayında ise 'Kılıçdaroğlu'na oy veririm' diyen karar seçmenin yüzdesi 19,6'ya yükselirken, 'Erdoğan'a oy veririm' diyen seçmenin oranı yüzde 42,3'e düştü. Seçimlerde oy vermeyeceğini belirten kararsız seçmen oranı ise yüzde 19,6 oldu.

Sencar tarafından paylaşılan araştırma sonucu şöyle: