MetroPOLL 'Erdoğan' anketinin sonucunu açıkladı

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre; katılımcıların yüzde 47,8'i AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylamadığını belirtti.

Haber Merkezi

MetroPOLL Araştırma Şirketi, katılımcılara yönelttiği "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusunun anket sonucunu açıkladı.

Ankete göre; katılımcıların yüzde 47,6'sı "Evet, onaylıyorum" cevabını verirken, "Hayır, onaylamıyorum" cevabını verenlerin oranı yüzde 47,8 oldu. Katılımcıların yüzde 4,6'sı ise "Fikrim yok/Cevap yok" yanıtını verdi.

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" soruna Deva Partisi cevabını veren katılımcıların yüzde 14,8'inin, Saadet Partisi cevabını veren katılımcıların ise yüzde 12,5'inin Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onayladığını yönelik cevap vermesi ise dikkat çekti.

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