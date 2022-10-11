MetroPOLL Araştırma: 4 puanlık kararsız AKP’li seçmen partilerine döndü

MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabından son yaptıkları çalışmanın tablosunu paylaşarak, "Mart ayından bu yana 4 puanlık kararsız AKP’li seçmen partilerine geri dönmüş" dedi.

'Son aylarda AKP oylarının artışının kaynağını'nı tablo olarak paylaşan Sencar "Kararsız AKP’liler muhalefetteki partilere gitmiyorlar." sonucunu aktardı.

'MetroPOLL Türkiye'nin nabzı Ocak-Eylül 2022' araştırma sonucu ve Sencar'ın paylaşımı şöyle:

"Konuyla ilgilenen meraklı okuyucularımıza. Kararsızler dağıtılmadan önceki AKP oylarındaki oy artışının kaynağının kararsızlar kitlesi içindeki AKP kökenliler olduğu açık şekilde görülüyor. Mart ayından bu yana 4 puanlık kararsız AKP’li seçmen partilerine geri dönmüş.

Bunun açık anlamı kararsız AKP’liler muhalefetteki partilere gitmiyorlar. Kararsızlar içinde kalan 5 puanlık AKP’liler de geldikleri yere dönerlerse seçimde muhalefetin işi çok zor. Kanımca muhalefet bu durumdan haberdar gibi görünmüyor."