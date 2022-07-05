MetroPOLL anketi: Halkın yüzde 69'u TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına inanmıyor

MetroPOLL Araştırma, haziran ayına ilişkin 'Türkiye'nin Nabzı' anketinin enflasyon verilerini yayınladı. Ankette çalışmasında seçmenlere "TÜİK mi ENAG mı doğru rakamı veriyor? Son bir yıllık enflasyon sizce ne kadar?" sorusu yöneltildi.

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı anketin sonuçlarına göre, TÜİK'in geçen ay açıkladığı yüzde 73,5'lik enflasyon oranına inananların oranı yüzde 23,9'da kaldı.

Akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu ENAG'ın geçen ay açıkladığı yüzde 160 enflasyon rakamını, TÜİK verisinden daha güvenilir bulanların oranıysa yüzde 69 olarak ölçüldü. 'Fikrim yok/cevap yok' diyenler ise yüzde 7.

Ankette dikkat çeken bir diğer veri ise AK Parti seçmeninin de ENAG rakamını TÜİK'e göre daha güvenilir bulması oldu. AK Parti seçmeninin yüzde 42,6'sı TÜİK'in yüzde 73,5 enflasyon oranına, yüzde 45,8'i ise ENAG'ın yüzde 160 rakamına inandığını söyledi. TÜİK rakamına güven oranı en yüksek parti seçmeni ise MHP oldu. MHP'lilerin yüzde 49,1'i TÜİK'in, yüzde 39,1'i ise ENAG'ın rakamına inandığını belirtti.

TÜİK'e en düşük güven yüzde 3,1'le DEVA Partisi ve yüzde 10,9'la CHP seçmeninde.