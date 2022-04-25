Metrobüste kadına tehdit: 'Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım'

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda yaşandı.

Metrobüsteki bir erkek yolcu kadın yolcuya aralarında çıkan tartışma sonrası, "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" dedi. Kadının, "Koparamazsın" yanıtı vermesi üzerine tehditlerine devam eden şahıs, "Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben 8 senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım" dedi.

DHA'nın haberine göre, tehditler sürerken metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti.