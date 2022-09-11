Metrobüs kazasının nedeni belli oldu

İstanbul Avcılar'da 51 yaşındaki Mahsum Kibar’ın kullandığı metrobüs, önceki akşam saat 18.30 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisler İstasyonu’ndan çıkışında karşı şeride geçerek Levent Tuncel’in (41) kullandığı metrobüsle kafa kafaya çarpışmıştı.

Kazada şoförlerin de arasında bulunduğu 99 kişi yaralanmış, yaralılar çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alınmıştı.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyeti'nin yaptığı incelemede, Mahsum Kibar’ın istasyondan çıkışı sırasında, “Çok kötü olmuşum, ambulans çağırın bana” dedikten sonra fenalaştığı belirlendi. Kibar’ın fenalaşmasıyla birlikte de metrobüsün karşı şeride geçerek Söğütlüçeşme yönüne giden Levent Tuncel’in kullanımındaki metrobüse çarptığı tespit edildi. Mahsum Kibar, iç kanama nedeniyle hastanede ameliyata alınırken, ayağından yaralanan Levent Tuncel de tedavi altına alındı. İBB de kazayla ilgili şoförün rahatsızlandığı, ses kayıtlı görüntüyü paylaştı.

Validen açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Avcılar’da dün (cuma) meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşehrimizden 88’i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah’tan şifa diliyorum. Geçmiş olsun İstanbul” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kazanın oluş nedenini, “Görüntü ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoför feryat ederek baygınlık geçirmiş ve direksiyon yan şeride doğru kayarak çarpışmaya vesile olmuş” sözleriyle açıkladı. İmamoğlu, hem belediye hem de İETT tarafından soruşturma başlatıldığını da söyledi.