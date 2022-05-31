Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, Gürcistan’da gözaltına alındı

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün Gürcistan’ın başşehri Batum’da kendisine ait “Metro City” isimli otelde gözaltına alındığı bildirildi. Adam öldürmeye azmettirmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Öztürk’ün cezanın Yargıtay tarafından onandığı gün yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Gürcistan’da yerel medyanın haberine göre, Gürcistan polisi, Galip Öztürk’ün Batum’daki ofisine operasyon düzenledi. Özel Kuvvetler’in düzenlediği operasyon sonrası tutuklanan Öztürk ve yöneticilerinin mal varlıklarına el konulduğu belirtiliyor.

Operasyon talimatının Türkiye’nin “kırmızı bülten” talebini değerlendiren Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından verildiği belirtiliyor. Gürcistan vatandaşı da olan Öztürk’ün Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceği ise açıklığa kavuşturulmadı.

Yargıtay onadığında Gürcistan'a kaçmıştı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2018 yılının kasım ayında Galip Öztürk’e, “öldürmeye azmettirme” suçundan verilen müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğuna hükmetmişti.

Kurulun bu kararı ile birlikte, Öztürk hakkında 2016’da verilen infazın durdurulması kararı da ortadan kalkmıştı. Ancak Öztürk’ün kararın verildiği gün Gürcistan’a kaçmıştı.