Metro Turizm’in sahibi firari Galip Öztürk'e AKP'li isimden plaket

Samsun Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı ve AKP Çarşamba Kurucu İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz’ın, cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası alan Metro Turizm’in sahibi firari Galip Öztürk ile Gürcistan’ın Batum kentinde görüştüğü ortaya çıktı. Yılmaz, Öztürk’e bir de plaket verdi.

Köseoğlu cinayeti

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre; Öztürk, 25 yıl önce Beyoğlu’nda öldürülen Kuvvet Köseoğlu cinayetine ilişkin yargılandığı davada, cinayeti azmettirmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının onandığı 2018’de Gürcistan’a kaçan Öztürk, 2012’de zorla senet imzalatmaktan da cezaevine girdi.

AKP’li Yılmaz, 29 Ekim’de sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Öztürk ile Batum’da görüştüğünü yazdı. “Metro Holding Kurucu Onursal Başkanı Sn. Galip Öztürk’ün Gürcistan / Batum’da akşam yemeğinde misafiri olduk. Öztürk’e tüm heyetimizi Batum’da misafir ettiği için teşekkür ederiz. Başarılı çalışmalarının devamını dileriz” ifadeleriyle yapılan paylaşımda, Yılmaz ile birlikte kalabalık bir heyetin Öztürk ile bir toplantı yaptığı görüldü.

Toplantı masasında Gürcistan ve Türk bayrağının olması da göze çarptı. Paylaşımlarda Yılmaz’ın Çarşamba TSO adına Öztürk’e plaket verdiği de görüldü. Yapılan görüşmeye dair fotoğraflar Çarşamba TSO’nun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Çete elebaşı ile görüşmüştü

Öztürk ile Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan sanal bahis çetesinin elebaşlarından Derkan Başer de, Ocak 2021’de Batum’da buluştu. Batum’daki bir AVM’yi satın alarak ortak olan iki firari, Başer’in işlettiği ocakbaşında birlikte görüntülenmişti.