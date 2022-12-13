Metiner: Suriyeli Kürtlerin kazanımlarından rahatsızlık duymayız

Yeni Şafak yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, TSK’nın Suriye’nin kuzeyine düzenlediği hava harekâtına işaret ederek “Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Suriyeli Kürtlerin kazanımlarından rahatsızlık duymadığı gibi, onların kazanımlarının da hamiliğini yapmaktan geri durmaz. Tıpkı Irak Kürtlerinin kazanımlarından rahatsızlık duymadığı, tersine Irak Kürt yönetimiyle derin ilişkiler geliştirdiği gibi” iddiasında bulundu.

“En başta Kürtlere kaybettiren o ABD güdümlü terör örgütüne karşı çıkmayı, Erdoğan’ın Kürtlerin kazanımından rahatsızlık duyan bir Kürt düşmanlığı biçiminde yansıtanlar, bilesiniz ki Kürtlük hassasiyeti olmayanlardır” diyen Metiner, şöyle devam etti:

“Bitirmeden sözün özünü diyeyim: Erdoğan gibi Türkiye’de Kürt inkarını ve asimilasyonunu cesaretle sonlandıran bir lidere düşmanlık etmek, Kürt hassasiyetiyle bağdaşır bir tavır değildir. Erdoğan düşmanlığını bayraklaştıranların Kürtlük iddiaları birer kandırmacadan, Kürt inkarını ve asimilasyonunu resmi devlet politikalarına dönüştüren CHP’ye Kürtleri eklemleme projesi de Kürtlüğe ihanetten başka bir şey değildir, biline!”

Kürtler üzerinden yeni bir oyun tezgahlanmak istendiğini belirten Metiner, kurucusu olduğu Demokrasi ve Birlik Derneği ile Demokrasi ve Birlik Vakfı’nın bu oyunu bozmak için ülke genelinde “Türkiye Yüzyılında Kürtler” konulu panel-söyleşi etkinlikleri düzenleme kararı aldığını ifade etti.