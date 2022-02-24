Metin Özkan'ın parasını çaldığını iddia eden kadın şikayetçi oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski basın danışmanı Metin Özkan’ın restoranda yemek yediği bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen görüntüler paylaşılmıştı. Olayla ilgili konuşan Özkan görüntülerin "montaj" olduğunu öne sürmüştü.

Çantasından para çalındığını iddia eden Ufuk Enginler, Metin Özkan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Enginler’in avukatı Cesim Parlak, Özkan’ın, “montaj” ve “iftira” açıklaması üzerine, savcılık başvurusunun yapılmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

Enginler’in avukatı Parlak dilekçesinde "Şüphelinin, işin kolayına kaçarak hırsızlığı kapatmak için görüntülerin montaj olduğunu savunmasının arkasına sığınması ve müvekkileyi kendisine iftara atmakla suçlaması kabul edilemez. Şüpheli çok açık bir şekilde, müvekkilenin çantasından 700 dolar çalmıştır ve hırsızlık suçunu işlediği kamera görüntüleri ile sabittir" dedi. Suç duyurusuna göre, suçun ceza kanunundaki karşılığı 1 yıl ile 3 yıl arası değişiyor.

Enginler, kamera görüntülerinin ortaya çıkması üzerine yaptığı açıklamada "Metin Özkan’dan şikayetçi olmadım. Biraz siyasi tarafından çekindim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı olmasından" demişti.