Metin Oktay Tesisleri için rant hazırlığı

Galatasaray’ın Florya Metin Oktay Tesisleri, Emlak Konut tarafından yapılaşmaya açılmak istenirken; hazırlanan raporda 972 milyon TL değer biçilen arazinin "yapılaşarak" en verimli şekilde kullanılacağı savunuldu.

İstanbul'daki birçok değerli arazi ve yeşil alan, kamu kuruluşu olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılaşmaya açılırken; rant ve talan hedeflerindeki son adres de Galatasaray Spor Kulübü’nün kullandığı ve üzerinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nin yer aldığı arazi oldu.

Değerleme raporu hazırlandı

Kentin en kıymetli alanlarından biri sayılan ve Atatürk Havalimanı’nın oldukça yakınında yer alan arazinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait olduğu ve imzalanan protokolle Emlak Konut’a devredileceği belirtildi. Emlak Konut, devralacağı arazi için "Gayrimenkul Değerleme Raporu" hazırlattı. Raporda, "Taşınmaz üzerinde halihazırda Galatasaray Metin Oktay Tesisleri bulunmaktadır. Parselin büyük çoğunluğu futbol sahaları olarak düzenlenmiştir" denildi.

'Yapılaşarak kullanılmalı' denildi

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre arazinin yapılaşmaya açılmasının gerektiği savunulan raporda, "Söz konusu taşınmazın mevcut durumu dikkate alındığında imar durumuna uygun şekilde yapılaşarak kullanılmasının, en iyi ve verimli kullanımı olacağı düşünülmektedir. Değerleme konusu taşınmaz üzerinde, imar planına göre 36 bin 650 metrekare emsal alanına sahip proje geliştirilebilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Arazinin satış değerinin 972 milyon TL olduğunun da açıklandığı raporda, "Taşınmaza ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile ulaşım oldukça basittir. Taşınmazın yakın çevresi konut nitelikli gelişmiştir. Taşınmaza yakın konumda Florya Atatürk Ormanı, İstanbul Teknik Üniversitesi Florya Yerleşkesi bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaz Atatürk Havalimanı’nın yanı başında yer almaktadır" ifadeleri yer aldı.

40 yıl önce yapılan tesisler taşınacak

Galatasaray Kulübü’nün Kasım Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin Kemerburgaz’a taşınacağını belirterek, "Florya'da Emlak Konut'a ait 40 dönümlük araziyi satın almak için son aşamaya geldik. Orada da inşaata en kısa zamanda başlamak istiyoruz. Florya'daki tesisimiz 40 sene önce yapıldı. Değişen ekonomimize, futbol ihtiyaçlarına bakarak değerlendirirsek hâlâ 40 sene önce yapılan tesislerde başarılı olmaya çalışıyoruz. Kemerburgaz'a taşınmamız, Galatasaray'a yakışan ve günün koşullarına uygun bir tesisin yapılması bir mecburiyet" demişti.