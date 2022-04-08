Metin Lokumcu davasındaki sanık: 'Erdoğan’ın öncü korumalarından biri olabilir'

Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davasının altıncı duruşması, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı. Davada ifade veren sanık Erol Darcan, olay gününe ait görüntülerde gaz silahı kullanan sivil giyimli kişinin o dönem başbakan olan Erdoğan’ın "öncü korumalarından biri olabileceğini" söyledi.

Davada daha önce ifade veren sanık polislerin emir aldıklarını söylediği kişilerden biri olan sanık Erol Darcan, duruşmada verdiği ifadesinde şunları söyledi:

“Erzurum ilinden 74 kişiyle, ben de dahil hareket ettik. Bir gün önce Hopa’ya vardık. Bir gün önce ilçe emniyetiyle temas kurduk. Orada bir basın açıklaması olacağı söylendi. Akşam İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürü’yle bir toplantı yapıldı. Ertesi gün belirtilen saatte görev aldım. İlçe Emniyet Müdürü o gün anons yaptı. Kaymakam Bey müdahale emri verdi. Emir bana telefonla Fatih Ünlü tarafından iletildi. Miting alanında görevli olduğum için ben karşıya geçtim. Sonra ölüm haberi geldi ve olaylar daha da arttı. Erzurum’dan gelen 4 kişi gaz kullandı. Müdahale emrini dönemin Hopa Kaymakamı, ilçe emniyeti aracılığıyla verdi.”

'Başbakanın öncü korumalarından olabilir'

Mahkeme başkanı, sanık Erol Darcan’a olay gününe ait, gazın yoğun olduğu fotoğraftaki gazı kimin attığını sordu. Darcan, “Burada Erzurum ekibi görülüyor ancak biz neden kendi ayağımızın dibine gaz atalım” dedi.

Mahkeme başkanı, Darcan’a, görüntülerde gaz silahı kullanırken görünen sivil giyimli kişinin kim olduğunu sordu. Darcan, “Başbakan’ın öncü korumalarından biri olabilir” yanıtını verdi. (ANKA)