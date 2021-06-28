Metin Lokumcu davasında ikinci duruşma

3 Mayıs 2011'de Artvin Hopa'da, dönemin başbakanı Erdoğan'ı protestolar sırasında polisin attığı biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümünden sorumlu polislerin yargılandığı dava 10 yıl sonra görülüyor.

Davanın ikinci duruşması Trabzon Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

'Dosyanın ağır cezaya gönderilmeli'

Ailenin avukatlarından Meriç Eyüboğlu, "Sanıkların huzura getirilmemesinin ya da bizim sanıklara soru sorma hakkımızın önünde bir engel yok. Sadece soru sormak hakkımız savcılık tarafından ihlal edilmiyor. Sizin tarafınızdan da bu hak ihlal ediliyor. Siz de sanıkları hiç görmediniz sanıklara soru sormadınız. Bir kanaati ancak bu şekilde oluşturabilirsiniz. Sizin de doğrudan temas etmeniz gerekiyor. Neden böyle söylüyorum sanıkların dosyada sadece beyanları var. Aşama itibariyle delil değerlendirme aşamasına geldik. Bizim sanıklara soru sormamız lazım" diye konuştu.

"Siz bırakın usulü, şeklen bile bizim soru sorma hakkımızı elimizden alıyorsunuz ve delillerin güvenilir olma ilkesini de yok sayıyorsunuz" diyen Eyüboğlu, adil yargılanma ilkesinin de ihlal edildiğini dile getirdi. Orantısız gaz kullanıldığını söyleyen Eyüboğlu, "Hakkaniyetli olan bu dosyadan el çekmeniz ve dosyanın ağır cezaya gönderilmesidir" dedi.

Duruşma tanık beyanlarıyla devam ediyor.